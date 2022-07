4 Luglio 2022 16:01

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo: la Protezione civile, i Vigili del Fuoco, il soccorso alpino, le autorità sanitaria e i volontari, ringraziarli tutti per la loro generosità, la loro professionalità e il loro coraggio, perché come sapere queste operazioni si svolgono in una situazione di grande pericolo”. Così il premier Mario Draghi, in un punto stampa a Canazei con le autorità locali.