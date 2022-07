Mare sporco a Marina di San Lorenzo, la denuncia di un lettore: “i nostri bimbi hanno la dermatite per colpa della sporcizia”

14 Luglio 2022 13:04

Mare sporco a Marina di San Lorenzo, la denuncia di un lettore: “silenzio totale da parte delle istituzioni”

A Marina di San Lorenzo il mare non è pulito. Un lettore indignato segnala per l’ennesima volta la situazione di sporcizia del litorale ionico: “da oltre un mese la situazione è diventata insostenibile. Infatti, i nostri bimbi, anziché divertirsi a giocare in acqua, sono alle prese con dermatiti causate dalle acque sporche. Speriamo che il tutto possa risolversi con piccoli interventi di terapia cortisonica locale. Il problema è stato segnalato più volte al governatore della Calabria ed agli uffici preposti, ma nessuno ha risposto”.

“Rivolgo un appello ai nostri rappresentanti: invece di mentire ai Calabresi che le nostre acque sono le più belle al mondo, di dire ai Calabresi che i depuratori funzionano, di dire ai calabresi che è aumentata l’occupazione, si dica la verità. Mi viene da ridere per non piangere, per i nostri figli che non hanno il diritto di vivere in una regione civile o che possa offrire loro delle opportunità future. La qualità va controllata ma soprattutto garantita”, conclude il lettore.