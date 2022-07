Nota cantante brasiliana partorisce in Calabria: “ma non sapevo di essere incinta”

3 Luglio 2022 10:23

L’incredibile storia di Manoela Fortuna, in passato concorrente di The Voice: accusa delle fitte al ventre, scopre di essere incinta all’ospedale di Vibo Valentia e partorisce dopo poche ore

Un evento incredibile è capitato in Calabria nelle ultime ore. La cantante Manoela Fortuna, brasiliana conosciuta per aver partecipato al noto talent show The Voice, ha scoperto di essere incinta e partorito dopo poche ore. A detta degli amici, che l’hanno soccorsa dopo un malore durante le vacanze estive, la donna era afflitta da fortissimi dolori addominali ed è stata accompagnata all’ospedale di Vibo Valentia. E’ stato lì che ha scoperto di portare una bambina in grembo. “É stato uno shock per tutti – ha dichiarato a Tgcom24 il suo amico musicista Gaetano – la bimba sta bene ed è bellissima”.

A raccontare la bizzarra storia è l’amico e collega musicista Gaetano Caracciolo che in modo imbarazzato confessa: “non si vedeva alcun pancione, pensavo semplicemente che fosse ingrassata. Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall’ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata intanto il papà della bambina è stato informato e sta arrivando dal Brasile per conoscerla”. “Sto male”, la sua richiesta di aiuto agli amici. Così Gaetano e Daria, residenti in Inghilterra ma in vacanza con lei nei pressi di Tropea, l’hanno trovata riversa sul pavimento del bagno incapace di muoversi per i forti dolori e le perdite di sangue. I tre hanno pensato si trattasse di coliche renali. Da lì poi l’inaspettata diagnosi, che ha portato sino al parto.

L’amico Gaetano comunque ha raccontato che la bambina è nata in perfetta salute e pesa 2,450 kg. “È bellissima e adesso si chiama Esperanza”, ha specificato. Inizialmente la madre pensava di chiamarla Antonella Rita, come le ostetriche che l’avevano aiutata durante l’inaspettato parto. Ma, al di là del nome, la Calabria sarà per sempre nel suo cuore per questo incredibile ma dal bellissimo lieto fine.