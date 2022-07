Majer alla Reggina, c’è l’ufficialità: la formula del trasferimento

31 Luglio 2022 10:03

Il comunicato ufficiale del club amaranto conferma che Zan Majer è un nuovo calciatore della Reggina

Altro grande colpo in entrata per la Reggina: è ufficiale l’acquisto di Zan Majer dal Lecce. La notizia della chiusura della trattativa era arrivata in serata, adesso c’è anche il comunicato della società amaranto: “Reggina 1914 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zan Majer, proveniente dall’US Lecce. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale. A Zan un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Si tratta certamente di un ottimo acquisto per la categoria e di un calciatore con le caratteristiche richieste dal tecnico Filippo Inzaghi. Lo sloveno può giocare si in un centrocampo a due, che come mezzala nel reparto a tre finora utilizzato dall’allenatore. Calciatore dotato di buon doti offensive e tempi d’inserimento, ha anche un buon tiro ed è per questo abituato a presentarsi in zona gol. Il classe ’92 lascia quindi i salentini tre anni e mezzo dopo il suo arrivo dal Rostov. Oltre cento le presenze in maglia giallorossa condite da diverse reti, tra cui quella promozione realizzata nell’ultima stagione che face esplodere di gioia lo stadio Via del Mare.