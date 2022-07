M5S: Zingaretti, ‘Conte punto di riferimento? Mi pare cosa superata da fatti’**

8 Luglio 2022 19:02

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Conte punto di riferimento? Io lo dissi in un momento particolare: all’indomani dell’elezione di Giuseppe Conte a leader e premier di una nuova alleanza. Ed io ero quello che più si era battuto contro questa ipotesi sostenendo che bisognava avere una netta discontinuità. Poi grazie a un’iniziativa Di Maio e di Renzi si decise di continuare con Conte premier”. Così Nicola Zingaretti a Metropolis su Repubblica. it.

“E quindi dissi che era punto di riferimento” di una nuova coalizione di governo, “era una constatazione ma anche il rifiuto di una furbizia: quella di far assumere a una persona delle responsabilità e poi dal giorno dopo iniziare a logorarla”.

“Mi hanno inchiodato a questa frase…”. Ma oggi chi è Conte? “Che ora lui sia punto di riferimento mi pare una cosa, ma non è un giudizio, superata da un dato di fatto”.