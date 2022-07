M5S: documento Conte a Draghi, ‘smantellato cashback senza nemmeno consultarci’**

6 Luglio 2022 14:24

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo assistito allo smantellamento di misure fondamentali per accelerare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per contrastare l’economia sommersa, come il cosiddetto cashback. Un provvedimento che poteva senz’altro essere migliorato e affinato, ma che si è invece deciso di eliminare con un tratto di penna, senza neppure consultarci”. Così in un passaggio del documento consegnato dal leader del M5S Giuseppe Conte al premier Mario Draghi, nell’incontro chiarificatore durato circa un’ora.

“E’ per queste ragioni che riteniamo necessario anticipare l’applicazione del ‘cashback fiscale”, il cui principio è già stato opportunamente recepito, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, all’interno del testo della delega fiscale attualmente all’esame del Parlamento”.