M5S: Conte, ‘rdc mai più in discussione, chiesto a Draghi parole chiare’ (2)

6 Luglio 2022 14:27

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Una richiesta, quella di parole chiare su una delle misure bandiera del M5S, che Conte ha messo nero su bianco anche nel documento consegnato al premier. “Non possiamo più accettare – si legge infatti – di stare in una maggioranza che, in molte sue componenti, rivolge attacchi pretestuosi e strumentali a questo minimale sistema di protezione sociale, scagliandosi vergognosamente contro le fasce più vulnerabili della popolazione. Abbiamo noi per primi suggerito e approvato, ancora di recente, significative modifiche per contrastare eventuali abusi e per incentivare i c.d. ‘occupabili” ad accettare le offerte di lavoro. Ma occorre un Suo chiarimento definitivo, che ponga fine alle continue polemiche, del tutto irricevibili. Soprattutto non siamo disponibili a considerare ulteriori restrizioni ancora più penalizzanti, preordinate a restringere la portata applicativa di questa riforma. Siamo invece disponibili a valutare soluzioni utili a migliorare il sistema delle politiche attive”.