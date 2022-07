Luce e gas: dalle offerte migliori alle buone abitudini per tagliare i costi in bolletta

30 Luglio 2022 10:19

Per contenere il caro energia legato al contesto macroeconomico e geopolitico, il 1° luglio sono scattate le nuove misure del governo valide per il terzo trimestre 2022. In particolare, per i mesi di luglio, agosto e settembre sono stati confermati l’azzeramento degli oneri di sistema per l’energia elettrica, la riduzione dell’IVA al 5% per il gas e il potenziamento del bonus sociale.

Tuttavia, per tagliare i costi in bolletta non basta l’intervento temporaneo dello Stato, soprattutto considerando i costi per le casse pubbliche di queste misure, ma ogni consumatore deve adottare una serie di accorgimenti efficaci per ottenere un risparmio nel lungo termine.

Soltanto in questo modo è possibile affrontare la quotidianità con maggiore serenità, approfittando della situazione internazionale per compiere scelte orientate alla riduzione dei costi per l’energia elettrica e il gas ma anche alla sostenibilità.

Il risparmio su luce e gas comincia con la scelta dell’offerta giusta

Chi ancora dispone di forniture nel mercato tutelato non dispone di molte opzioni per risparmiare, infatti le tariffe sono determinate da ARERA e uguali per tutti i fornitori.

Al contrario, per cercare di diminuire la spesa per le utenze domestiche è possibile guardare alle opportunità del mercato libero, un passaggio che permette anche di richiedere entrambe le forniture a un’unica compagnia sottoscrivendo un contratto dual fuel, una possibilità di cui non è possibile usufruire con il servizio di maggior tutela.

Le buone abitudini per risparmiare sulle utenze domestiche

Oltre a scegliere un’offerta luce e gas conveniente tra quelle presenti sul mercato libero, per risparmiare sulle bollette esistono alcuni accorgimenti utili che si possono adottare subito, spesso a costo zero.

Le indicazioni arrivano direttamente dagli esperti dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Innanzitutto, bisogna usare lampadine a risparmio energetico con tecnologia LED, le quali inoltre durano oltre il doppio rispetto alle lampadine fluorescenti e producono fino a 5 volte la luce dei modelli alogeni o a incandescenza a parità di potenza assorbita.

È importante anche migliorare l’isolamento termico dell’abitazione, considerando che un cappotto termico diminuisce le dispersioni dal 40 al 50%, riducendo il fabbisogno di energia per un comfort termico più sostenibile ed economico.

L’ENEA suggerisce anche di isolare bene soffitto e tetto, un intervento che aiuta a ridurre il consumo di energia fino al 20%, oltre a utilizzare finestre con doppi vetri o tripli a seconda delle esigenze climatiche.

Bisogna anche ridurre l’uso di acqua calda, evitando gli sprechi per diminuire il consumo di gas, impiegare sempre ciabatte multi-presa per interrompere il consumo di elettricità dello standby e acquistare elettrodomestici di classe energetica superiore.

Il risparmio in bolletta passa anche per l’installazione di impianti di generazione a energia rinnovabile come fotovoltaico e solare termico, una loro corretta manutenzione e l’impostazione di una temperatura di 19°C negli ambienti, più che sufficiente per ottenere un adeguato benessere termico.

Altri accorgimenti utili sono la schermatura delle finestre, la pulizia dei termosifoni, la diagnosi energetica dell’immobile e lo sbrinamento regolare di congelatori e frigoriferi, una misura quest’ultima che evita un aggravio fino al 10% dei consumi di energia elettrica.