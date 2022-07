Loizzo (Lega ) visita Star, grande centro di ricerca allocato al campus universitario di Arcavacata

16 Luglio 2022 10:08

Simona loizzo visita Star: “Infrastruttura eccellente per la Calabria”

“Un’infrastruttura scientifica eccellente per la Calabria, che va sostenuta fortemente nell’ambito dei processi di sviluppo della Regione”. Così Simona Loizzo, capogruppo regionale della Lega ha commentato la visita da Star, il grande centro di ricerca allocato al campus universitario di Arcavacata.

9 laboratori attivi, 80 ricercatori, 4 SpinOff.

“I 15 anni di ricerca – ha detto Loizzo – rappresentano un patrimonio immenso di conoscenze e di know how che non può essere disperso. Oggi ho ascoltato da Riccardo Barberi, il responsabile scientifico di Star – ha aggiunto ancora Loizzo – le criticità della ricerca applicata sul territorio. Queste criticità non ci devono fermare, né possiamo rinunciare a risorse di primo livello nella ricerca che ci vengono invidiate per la loro qualità. Ci impegneremo a livello regionale per coniugare gli interventi di sisyrgni6, anche attraverso il Pnrr – ha concluso Loizzo – affinché esperienze come queste possano rafforzare la loro preziosa presenza sul territorio”.