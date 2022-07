Locri, domani l’evento “New Gen – pura arte giovanile”

16 Luglio 2022 18:05

Domenica 17 luglio il ricco cartellone dell’Estate Locrese organizzato dal Comune apre le porte ai giovanissimi protagonisti locali di arti visive e musicali , veri e propri talenti, con l’evento “New Gen”

Di scena domani sera a Locri, domenica 17 luglio, nell’ambito del ricchissimo cartellone allestito dal Comune dal 2 luglio scorso al 25 agosto prossimo, l’evento “New Gen – pura arte giovanile”, una performance di artisti visivi e di musicisti che saranno ospitati nel giardino del Palazzo “Fondazione Zappia” presieduta da Antonio Larosa. L’evento è patrocinato dal Comune, guidato dal sindaco Giovanni Calabrese, e dall’Assessorato alla Cultura retto da Domenica Bumbaca. Il sipario si alzerà alle ore 18,30 con l’esposizione delle opere degli artisti Gloomyxx, Asmoday, Joe, Sonodom e Ylenia Romano. Dopo un breve momento conviviale sarà di scena la musica con Tatiana Murdaca, Alessia Futia, Eva, Noemi Catalfamo, Fryg, Abov, Melia Hammer Drummer, Piccolacanaglia, Libero J, The Shelter. Toccherà a Melodj concludere con uno scatenatissimo DJ Set, una serata che si preannuncia ricca di interessanti novità nel panorama artistico del comprensorio locrideo.

Cornice ideale per ospitare i giovani talenti della Locride lo storico “Palazzo Fondazione Zappia”, uno spazio culturale che da alcuni giorni ha aperto le sue porte alle manifestazioni dell’estate locrese; un luogo storico che come un ponte ideale unisce la tradizione culturale del passato alle nuove generazioni. “Questo è un momento importante per noi dopo lo stop causato dalle restrizioni del Covid 19” hanno riferito gli organizzatori. “Parafrasando i celebri versi del divino Dante, sarà come uscire a riveder le stelle mostrando al pubblico i frutti del nostro lavoro”. Appuntamento, dunque, domani a Locri, dalle 18,30 per condividere ed apprezzare i talenti del collettivo “New Gen – pura arte giovanile”, una fresca ventata di novità in una calda domenica estiva.