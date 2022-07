Locri: in dono un defibrillatore nel ricordo del giovane Alessandro Zucco

22 Luglio 2022 15:31

Il giovane morì qualche mese fa a causa di un improvviso malore

A seguito della prematura scomparsa di giovane ragazzo, Alessandro Zucco, che si è improvvisamente spento ad inizio anno, diversi cittadini di Locri e amici del giovane hanno realizzato una splendida iniziativa. Domani, sabato 23 luglio alle ore 18.00, accanto al campetto di basket sul lungomare della cittadina jonica, avverrà la donazione ufficiale di un defibrillatore. All’evento parteciperanno il vicario sacerdote Pietro Romeo, il sindaco Giovanni Calabrese e l’assessore Domenica Bumbaca.

La donazione sarà destinata al Comune di Locri, sarà installato in uno spazio pubblico come bene di tutti. Il gesto è significativo: “speriamo che ciò possa contribuire a sensibilizzare le persone all’importanza del primo soccorso in situazioni di emergenza, condividiamo la locandina e invitiamo tutti a partecipare alla serata commemorativa con la donazione ufficiale”, scrivono gli amici di Alessandro.