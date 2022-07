Locri, As.N.A.L.I. incontra Accursi e Larosa: confronto su direttive e risoluzioni del MEF

2 Luglio 2022 10:57

Temi principali dell’incontro: il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale approvato nell’aprile 2021 e le tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale sul canone unico patrimoniale

In data 1.07.2022, l’Associazione As.N.A.L.I., rappresentata dal Presidente Regionale Rosario Antipasqua, è stata ricevuta dall’Assessore del Comune di Locri la Dott.ssa, Roberta Accursi delegata al settore delle Attività produttive, a seguire si è aggiunto Il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Larosa, il tutto si è svolto in un clima cordiale e collaborativo. Il tavolo di confronto ha trattato come temi principali: il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale approvato nell’aprile 2021; le tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale sul canone unico patrimoniale.

As.NALi, ha evidenziato come l’Amministrazione, sia nel Regolamento che nel piano tariffario non ha fatto capo a quelle che sono le direttive e le risoluzioni del MEF per l’anno corrente. Pertanto, è necessario che il tutto vada revisionato e adeguato a quella che è la normativa ministeriale. L’Assessore, si è resa disponibile a valutare positivamente le proposte del sindacato, assicurandoci che sarà sua cura procedere al riesame e a trovare una quadra con l’ufficio Tributi. In attesa delle dovute rettifiche del canone è stato stabilito e condiviso che la categoria verserà a titolo di acconto la quota annua 2022, che andrà in compensazione sull’intera quota annuale.

Inoltre, è stato posto il problema del rilancio del mercato al fine di risolvere le criticità e procedere al rinnovo delle concessioni, queste problematiche necessitano di nuovi tavoli di confronto fondamentali per definire un efficiente piano di sviluppo. Il presidente Antipasqua ha espresso la volontà della propria Associazione di collaborare per il rilancio economico e sociale del comparto. Le parti, hanno infine concordato sulla necessità di collaborare e di fare rete tra commercianti e Amministrazione comunale.