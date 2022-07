Lega Nazionale Dilettanti celebra lo stadio del Milazzo: “giocare a calcio di fronte un panorama unico”

22 Luglio 2022 15:37

La città in provincia di Messina viene descritta come “un luogo ricco di cultura, che può vantare una storia ultra-millenaria”

Per la rubrica #CampiDiProvincia, il viaggio tra gli impianti sportivi più suggestivi del nostro Paese. Tramite le proprie pagine social la Lega Nazionale Dilettanti celebra Milazzo e il suo stadio: “un luogo ricco di cultura, che può vantare una storia ultra-millenaria, famoso anche per le sue bellezze naturali, come la Piscina di Venere, una splendida piscina naturale di acqua tiepida incastonata tra le rocce e immersa in una cornice unica. Siamo a Milazzo (ME), di fronte allo Stadio “Marco Salmeri”, location che ospita le partite casalinghe della S.S. Milazzo, compagine che milita in Promozione”.

Al di là della questione sportiva, un fatto è certo: “chi ha la fortuna di giocare o assistere a una partita qui può godere di un panorama con pochi eguali!”, si legge ancora nella descrizione. E come poter mai dire il contrario…