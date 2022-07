La promo della Lega B promuove Reggio e la Calabria, ma i protagonisti sono i tifosi della Reggina | VIDEO

16 Luglio 2022 12:25

Il video con il quale la Lega B ha dato il via alla presentazione dei calendari è una splendida pubblicità per la Calabria: “terra da promozione diretta”

La Serie B è il vero campionato degli italiani. Questa definizione nasce da motivi principalmente geografici, viste le tante piazze sparse per l’Italia rappresentate dalle rispettive squadre presenti nel torneo cadetto. Da Cagliari a Bolzano (Sudtirol), passando per Palermo, Bari, Ascoli e Venezia: tutti club che rappresentano capoluoghi di provincia, quindi ricchi di storia e supportati da numerosi tifosi. E’ questo il motivo per cui l’evento tenutosi ieri all’Arena dello Stretto rappresenta un grande palcoscenico per Reggio Calabria. E non solo!

La promo realizzata dal videomaker reggino Luca Rovito per la Lega B, con il quale ha avuto inizio l’evento di presentazione dei calendari è una vera e propria pubblicità all’intera Calabria. Dalle bellezze naturali regalate dal mare e la montagna, passando per i magnifici borghi (tra i quali Tropea e Pentedattilo), fino allo stadio Oreste Granillo. Si, sono i tifosi della Reggina i veri protagonisti della clip grazie al loro calore unico, in grado di regalare emozioni e far battere forte i cuori. Insomma, un video che riesce a conquistare e far vivere emozioni, ma forse a parole non si può spiegare. Di seguito le immagini.