29 Luglio 2022 17:41

L’Avvocato Rosario Maria Infantino, attuale Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, andrà ad occupare la poltrona lasciata libera nell’anno 2019 dall’avv. Francesco Napoli

L’avv. Rosario Maria Infantino eletto nuovo Presidente degli Ordini Forensi della Calabria. Dopo circa tre anni di stasi per motivi pandemici, riprende l’attività dell’Unione degli Ordini Forensi della Calabria con l’elezione, prima di ogni altra iniziativa, di un nuovo Presidente. A coprire tale carica è stato designato l’Avvocato Rosario Maria Infantino, attuale Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, che andrà ad occupare la poltrona lasciata libera nell’anno 2019 dall’avv. Francesco Napoli, chiamato quest’ultimo a ricoprire la prestigiosa carica di consigliere del Consiglio Nazionale Forense.

L’assemblea, riunitasi qualche giorno fa in Lametia Terme e presieduta per l’occasione dall’avv. Francesco Cianflone, cui hanno partecipato tutti gli Ordini territoriali calabresi, è stata l’occasione per riannodare le fila e porre le basi per quello che sarà il futuro dell’Avvocatura, a cominciare dalle proposte e dai documenti che saranno portati all’attenzione del prossimo congresso Nazionale che si terrà a Lecce nei primi giorni di ottobre. Tanta voglia di lavorare, quindi, e la consapevolezza che l’Unione Regionale, attraverso un percorso unitario e condiviso, potrà dare un apporto fattivo per migliorare lo svolgimento della attività professionale e, correlativamente, perseguire la tutela dei diritti attraverso l’esercizio della giurisdizione nell’ambito della quale l’Avvocato riveste una figura primaria e indispensabile.

Un contributo e un augurio, dopo i saluti della Presidente dell’Ordine di Lametia avv. Dina Marasco, che ha ospitato i partecipanti, è stato fornito dall’Avv. Francesco Napoli, il quale ha portato il saluto del CNF, dall’avv. Antonio Baffa e da alcuni dei Presidenti dei vari Ordini territoriali calabresi. l’avv. Infantino è stato eletto nuovo Presidente per acclamazione quale segno indelebile di unità e forza della classe forense regionale. Nel corso dei lavori l’assemblea ha ricordato, non con poca commozione tra i presenti, l’Avv. Giuseppe Iannello, già Presidente del Consiglio dell’Ordine di Catanzaro e dell’Unione degli Ordini Forensi della Calabria, venuto a mancare qualche mese fa.