Avviati lavori di riqualificazione delle stazioni di servizio sulla Salerno-Reggio Calabria | FOTO

2 Luglio 2022 18:36

Avviati lavori di riqualificazione delle stazioni di servizio sulla Salerno-Reggio. Orsomarso: “presentiamo una Calabria decorosa a turisti e viaggiatori”

Regione e Anas insieme per la ristrutturazione di alcune stazioni di servizio sull’autostrada A2. Villa San Giovanni, Tarsia, Lamezia, Frascineto, Rosarno, Pizzo e Rogliano sono le località interessate dalla riqualificazione di dieci stazioni di servizio. “Nei mesi scorsi – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale Fausto Orsomarso – abbiamo chiesto all’Anas, e ottenuto, interventi straordinari di ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici lungo questo tratto dell’autostrada del Mediterraneo”.

“Si tratta di un’operazione storica attraverso la quale, dopo diversi decenni di attese, riusciamo a modernizzare e rendere decoroso un servizio essenziale per i turisti, i viaggiatori e per i calabresi che si spostano quotidianamente lungo l’A2. Un’azione sinergica – ha rimarcato Orsomarso – messa in campo tra Regione e Anas, per garantire ai viaggiatori servizi puliti, efficaci, moderni. Un modo concreto per presentare e narrare a chi viaggia una Calabria nuova e attenta, rispettosa delle persone e al passo con i tempi”.