17 Luglio 2022 16:49

L’arte contemporanea al Polo Museale di Tiriolo, tutto pronto per l’inaugurazione dell’esposizione

Sabato 23 luglio alle ore 18:00, presso il Polo Museale di Tiriolo (CZ), verrà inaugurata l’esposizione d’arte ARS ARTIS 2022. ARS ARTIS è un progetto ideato dall’Associazione Culturale Calabria Contatto per la selezione di opere d’arte figurativa attraverso una open call nazionale. Il tema dell’iniziativa, legandosi alla IV Edizione del Concorso Letterario Calabria in Versi è: “Natura e paesaggio: sublime bellezza”. ARS ARTIS 2022 è organizzato dall’Associazione Culturale Calabria Contatto, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Tiriolo, e in collaborazione con il Polo Museale di Tiriolo Antica e la Comunità Cooperativa Scherìa.

La selezione tra le circa 80 opere giunte da tutta Italia, è avvenuta in considerazione di sei categorie di merito: attinenza al tema, tecnica, originalità, linguaggio, composizione, dialogo con il contesto. Gli artisti selezionati sono: Maria Luisa Bevivino, Livio Billo, Andrea Busi, Giovanni Cascone, Stefania Civico, Maria De Stefano, Roberta Giuliani, Lorenzo Pompeo Lombardo, Cristina Mariani, Nadia Mazzei, Giuseppe Nisticò, Elena Pellesi, Antonio Pittelli, Veronique Pozzi Painé, Filomena Savino, Sestito Luciano, Massimo Sirelli, Stefania Spanu, Rosa Spina, Raffaella Spinelli, Giovanna Sposato. La mostra, resterà aperta fino al 4 settembre 2022 e nel mese di agosto vedrà dei momenti di intersezione con la IV Edizione del concorso letterario “Calabria in versi”. In occasione dell’esposizione sarà pubblicato il catalogo delle opere, a cura dell’Associazione Culturale Calabria Contatto.