Lamezia Terme, Ornella Muti inaugura la lunga estate dei Festival di Calabria

13 Luglio 2022 15:35

Ornella Muti ospite d’eccezione nella serata d’apertura del Lamezia International Film Fest

Un’inaugurazione all’insegna del talento e dell’eleganza: due aggettivi che il Commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha utilizzato più volte per definire Ornella Muti, ospite d’eccezione, ieri sera, per l’apertura del Lamezia International Film Fest, diretto da Gianlorenzo Franzì. La prima serata del Festival, infatti, ha visto l’attrice protagonista di un partecipato incontro con il pubblico, durante il quale ha ripercorso le tappe di un’intensa carriera, ricca di grandi successi anche a livello internazionale.

Nell’esprimere la propria felicità nell’inaugurare a Lamezia “la lunghissima stagione dei festival, che si concluderà a settembre e che vede 13 festival e 6 rassegne finanziate dalla Calabria Film Commission”, Anton Giulio Grande ha sottolineato come non potesse esserci inizio migliore, “a Lamezia Terme, la mia città, con un’amica, Ornella Muti. Non ci sono aggettivi sufficienti per descriverne talento e bellezza. E’ stata la musa un po’ di tutti noi stilisti, dobbiamo dire grazie al suo talento, alla sua bellezza, alla sua bravura”.

“Ornella è un’amica – ha aggiunto -, ci conosciamo da tantissimi anni. Sono legato a lei da tanti ricordi della mia crescita creativa e professionale. La sua è una carriera sfavillante, tutto quello che ha fatto ha avuto successo. E’ passata dal cinema al teatro, alla televisione, sempre con garbo, talento ed eleganza”.

L’attrice, soffermandosi sull’incarico di Commissario straordinario della Film Commission conferito ad Anton Giulio Grande e parlando dell’incontro tra cinema e moda, ha poi affermato: “credo che uno stilista che fa l’alta moda sia una persona che ha una sensibilità per tante cose, che spazia tra mille cose: dunque, penso che sia un connubio giustissimo, perchè la nostra è un’arte, come è un’arte quella di fare la moda. Credo che sia molto più giusta questa scelta di altre”.

Al termine della serata, Anton Giulio Grande ha, quindi, consegnato ad Ornella Muti il premio Ligeia. Grande avvio, dunque, per il Lamezia International Film Fest, che questa sera proseguirà con un’altra star del nostro cinema e del nostro teatro, uno degli attori più apprezzati anche a livello internazionale, ovvero Toni Servillo.