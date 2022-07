Lamezia-Reggina, Saladini “rimprovera” un tifoso: “qui non si tifa Milan o Juve, ma solo una squadra…”

26 Luglio 2022 19:11

Il patron Felice Saladini si è intrattenuto coi presenti mentre il mister Inzaghi firmava autografi

“Qui non si tifa Milan o Juventus, ma c’è una sola squadra”. Lo ha detto il patron Felice Saladini mentre il tecnico Filippo Inzaghi firmava autografi ai tanti tifosi accorsi allo stadio per Reggina-Lamezia. Il presidente ha chiarito in un secondo momento: “se sono a Reggio si tifa Reggina, se sono a Lamezia si tifa Lamezia, se c’è Lamezia-Reggina si tifa Calabria”.

“Lamezia e Reggina sono la dimostrazione che attraverso il calcio può crescere il territorio, quindi continuerò sicuramente ad investire. L’acquisto della società amaranto? Lo definisco una vittoria”, ha affermato Saladini prima del fischio iniziale dell’allenamento congiunto.

“F.C. Lamezia Terme e Reggina 1914 insieme per un evento di condivisione. Stasera lanciamo un messaggio importante soprattutto per i giovani, con un esempio positivo che racconta come lo sport sia un’esperienza di unione e rispetto, a tutti i livelli”, ha poi scritto sui social Saladini.