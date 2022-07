Lamezia-Reggina, Inzaghi: “questa squadra farà divertire i tifosi”. E su Santander…

26 Luglio 2022 21:15

La conferenza stampa di mister Filippo Inzaghi al termine dell’allenamento congiunto della Reggina contro l’Fc Lamezia Terme

Al termine della sfida tra Fc Lamezia Terme e Reggina, il mister Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle indicazioni del campo e rispondere alle domande dei giornalisti presenti: “ci interessava mettere minuti nelle gambe, useremo il triangolare di Salerno e la sfida di Coppa Italia con la Sampdoria per prepararci all’inizio del campionato. Ci vorrà pazienza, la preparazione è iniziata in ritardo, ma la squadra sta rispondendo bene. Dal mercato è arrivato un buon mix tra giovani ed esperti”.

“Santander? Non parliamo di chi non c’è, il mercato all’inizio è stato difficile, ma i direttori stanno facendo un ottimo lavoro, il patron sta facendo grandi sacrifici economici, dobbiamo trovare presto le forze e io sono fiducioso che avverrà. Questa Reggina potrà fare divertire i tifosi, daremo lotta e cuore. Campagna abbonamenti? Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, soprattutto all’inizio. C’è grande entusiasmo e dovremo essere bravi a trascinarli allo stadio. La squadra deve avere la fame giusta per conquistare la piazza”.