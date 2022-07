L’Allinparty fa tappa a Milazzo dal 26 al 28 agosto

30 Luglio 2022 22:25

L’Allinparty fa tappa a Milazzo, casa ufficiale della manifestazione, dove sarà di scena dal 26 al 28 agosto al Mediterranea Club

Dopo la prima storica tappa di Pescara, l’Allinparty fa tappa a Milazzo, casa ufficiale della manifestazione, dove sarà di scena dal 26 al 28 agosto al Mediterranea Club per il gran finale dell’estate, così come lo definiscono gli organizzatori della kermesse di sport ed inclusione, Mediterranea Eventi, Associazione Bios ed Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Anche per la tappa milazzese, prima di tutto, spazio a tantissimo sport. Confermati i tradizionali tornei sportivi (calcio balilla, tennistavolo, sitting volley, basket in carrozzina, burraco, bocce e tiro con l’arco), l’organizzazione è già al lavoro per coinvolgere le tante associazioni sportive e di volontariato del territorio così da offrire una proposta quanto più ampia e partecipata possibile, allargandola a diverse attività dimostrative, prove libere e stage. «Dopo due anni di stop imposto dal Covid – afferma il presidente di Mediterranea eventi, Alfredo Finanze – siamo ripartiti e ringraziamo il sindaco di Milazzo per il supporto e per aver creduto in una manifestazione che permette di diffondere con ancora più forza il nostro messaggio di inclusione”.

Per questa tappa, oltre all’importante patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, si aggiunge anche il supporto dell’Esercito, presente anche la sera dell’inaugurazione con la Banda della Brigata Aosta. Ma non solo. Sono tanti gli attori che sin da subito hanno sposato in pieno il progetto, come la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, la Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico, la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla,la Federazione Italiana Bocce, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco, la Federazione Italiana Tennistavolo, di Paravolley Europe, di Fipav Sicilia e il Comitato Territoriale FIPAV di Messina.