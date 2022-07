Circolo Culturale L’Agorà, il 2 agosto conversazione su AntonioFrancesco Lascala: il reggino morto nella strage di Bologna

31 Luglio 2022 11:59

Il Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria organizza per il 2 agosto la conversazione: “2 agosto 1980 – 2 agosto 2022: la storia dimenticata di AntonioFrancesco Lascala: il reggino morto nella strage di Bologna”

Martedì 2 agosto sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “2 agosto 1980 – 2 agosto 2022: la storia dimenticata di AntonioFrancesco Lascala: il reggino morto nella strage di Bologna”. Sono trascorsi quarantadue anni dalla strage di Bologna (2 agosto 1980, ore 10:25) dove si spensero bruscamente sogni, speranze, affetti familiari, progetti, stroncati da uno spaventoso fragore scaturito da un ordigno posto all’interno della stazione emiliana. Quel terrificante impatto causò la morte di 85 persone (orribilmente mutilate) ed oltre 200 feriti deturpati nel corpo e nell’animo.

Un dolore che si trascina nei sentimenti dei parenti, degli amici, delle persone comuni, causa di uno degli eventi di cronaca italiana che ha marchiato per sempre la storia del nostro Paese. Ogni anno, a far data dal 1981, a Bologna, la giornata del 2 agosto diventa meta obbligatoria di un incontro della memoria. Il Circolo Culturale “L’Agorà” ha avanzato ancora la richiesta di intitolare uno spazio pubblico al Signor Antonio Francesco Lascala, reggino morto durante la Strage di Bologna del 2 agosto 1980. Quel che si narra è la storia dimenticata da parte delle istituzioni locali che dovrebbero avere il preciso dovere di trasferire alle future generazioni la memoria di un crimine tanto efferato. Si sente sempre parlare di memoria storica, della sua salvaguardia, di radici, da parte di vari inquilini che si alternano intorno al Palazzo, ma questi sono dei labili slogan, messaggi posizionati su deboli impalcature della comunicazione, note vuote di significato e solo operazioni di facciata per nascondere ai cittadini ciò che accadde.

Questa è la vicenda dimenticata dal Palazzo, nei confronti di una comunità, nei confronti di una famiglia, nei confronti di un reggino, il Signor Antonio Francesco Lascala, morto nella strage di Bologna del 2 agosto 1980. Erano le 10:25 di un afoso sabato agostano quando, a seguito dello scoppio di un ordigno, posto all’interno della stazione emiliana, si spensero bruscamente sogni, speranze, affetti familiari, progetti. Nell’ala ricostruita ricostruita della stazione di Bologna, è ubicato uno squarcio immenso e la fenditura è rivestita da una lastra di vetro, al di là della quale vi è l’elenco delle ottantacinque vittime della strage, tra le quali è riportato anche il nome di Antonio Francesco Lascala. Il Comune di Reggio Calabria, nonostante le varie sollecitazioni, sia istituzionali, personali, associative, ancora, a distanza di quel 2 agosto 1980, non ha inteso dedicare uno spazio pubblico ad un concittadino vittima innocente di quella strage terroristica, e rimane alla data attuale l’unico Comune della Repubblica Italiana ad non aver ancora intitolato un luogo pubblico, anche se lo stesso è già stato individuato da tempo.

Il Circolo Culturale “L’Agorà”, senza secondi fini, vuole ricordare tale figura, anche se purtroppo dimenticata nella memoria, da parte delle istituzioni locali che dovrebbero avere il preciso dovere di trasferire alle future generazioni la memoria di un crimine tanto efferato. A tal fine piace ricordare che venne inoltrata da parte del sodalizio reggino una richiesta di intitolazione di luogo pubblico al Comune di Reggio Calabria, proposta acquisita d’ufficio al prot. 125802 del 6 agosto 2018 – indirizzata al sindaco, al segretario generale, al presidente della Commissione Toponomastica, al presidente del Consiglio. A distanza di quattro anni il Circolo Culturale “L’Agorà” non ha ricevuto nessuna risposta in tal senso. Quali sono i tempi per una risposta a un’istanza regolarmente presentata a un comune in Italia? 30 giorni? 45? 90? 180? Un anno? Due anni? Tre anni? Non è dato saperlo, almeno in certi frangenti… geografici.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto della conversazione "2 agosto 1980 – 2 agosto 2022: la storia dimenticata di AntonioFrancesco Lascala: il reggino morto nella strage di Bologna", alla quale parteciperà in qualità di gradito ospite Ivan Tripodi, già presidente della V Circoscrizione (Rione Ferrovieri, Stadio, Gebbione). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 2 agosto.