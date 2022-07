Reggio Calabria, questa sera l’evento “La Rivolta di Reggio, un’occasione mancata per il Sud Italia”

16 Luglio 2022 12:03

Questa sera, alle ore 18:00, presso Piazza S. Anna, si terrà l’evento “La Rivolta di Reggio, un’occasione mancata per il Sud Italia”

“14 luglio 1970, “… una intera città reclamava i suoi diritti irrinunciabili”, così scriveva, in Montagne di cartapesta, Felice Genoese Zerbi. A 52 anni di distanza, da quello che fu un evento di portata eccezionale, il più vasto moto popolare dalla costituzione della Repubblica Italiana, il Centro Studi Tradizione Partecipazione, sabato 16 luglio, alle ore 18:00, in Piazza S. Anna, come ogni anno dalla sua fondazione, invita tutti coloro i quali sono, nonostante tutto, profondamente innamorati di questa Città, al convegno dal titolo: “LA RIVOLTA DI REGGIO, un’occasione mancata per il Sud Italia”.

Moderati dal presidente del Centro Studi Giancarlo la Monica, interverranno: il Dott. Enrico Caminiti, il Dott. Vincenzo De Salvo, Nicola Malaspina consigliere comunale dimissionario e Francesco Rovella che presenterà il suo volume “Più forte del fuoco”. Consapevoli che, tale memoria, non può appartenere a nessuno, ma esattamente al contrario è patrimonio dell’intera Comunità Reggina, ci assumiamo l’onere di ricordare la Rivolta ed i suoi Martiri, né per nostalgismo né per speculazione, ma per continuare a tenere vivo il fuoco della memoria, una memoria che diventa vero e proprio atto politico”. È quanto si legge in una nota inviata da Centro Studi Tradizione Partecipazione.