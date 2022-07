19 Luglio 2022 14:58

La Regione Sicilia approva quattro progetti per la digitalizzazione di Unime, il ringraziamento del Rettore

Sono quattro i progetti che sono stati approvati dalla Regione Siciliana per un importo di quasi 9 milioni di euro, per la digitalizzazione di Unime; si tratta dei Progetti denominati Energy@ME, MultiMe, PhyGUniME, CyberUnime. I progetti riguarderanno i temi relativi a efficientamento energetico, adeguamento aule per la didattica in modalità mista (blended), sistemi multimediali di ateneo per info e mobilità interna, sistemi di sicurezza accessi.

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, esprime grande soddisfazione per questo ulteriore passo verso l’innovazione tecnologica dell’Ateneo e ringrazia il Prof. Massimo Villari, Responsabile Scientifico e Delegato rettorale Sistemi di Information and Communications Technology, il Direttore Generale, avv. Francesco Bonanno e gli uffici che hanno lavorato alla realizzazione di questo importante obiettivo ed, inoltre, l’Assessorato dell’Economia Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica, per avere valutato positivamente i progetti e aver creduto nell’Università di Messina.