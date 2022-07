La reggina Vanessa Foti è Miss Città di Corigliano-Rossano 2022

20 Luglio 2022 09:10

Vanessa Foti è Miss Città di Corigliano-Rossano e vincitrice della terza selezione di Miss Italia Calabria 2022, ha 18 anni e viene da Reggio Calabria

Vanessa Foti è Miss Città di Corigliano-Rossano e vincitrice della terza selezione di Miss Italia Calabria 2022, ha 18 anni e viene da Reggio Calabria. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Marianna Carbone, Miss terza classificata Angelica De Seta, Miss Quarta classificata Marilena Paffile, Miss Quinta classificata Simona Terzi, Miss Sesta classificata Mirella Magliocco. Vanessa Foti è riuscita, così, a guadagnarsi il consenso della giuria di esperti e professionisti presenti composta da: Bina Forciniti, Salvatore Garbato, Adele Virardi, Antonio D’amico, Francesco Altamura, Romana Cirillo, Veronica Gradilone, Nicola Ferraro, Elena Russo e Roberto Vitaro.

“Sono felicissima, per me rappresenta una soddisfazione immensa” – dichiara Vanessa Foti Miss Città di Corigliano-Rossano 2022 – “Frequento l’istituto tecnico economico indirizzo turistico, studio recitazione e mi piacerebbe affermarmi nel mondo del cinema e della moda. Spero che questo percorso mi aiuti a realizzare i miei sogni”. A condurre l’evento Andrea De Iacovo insieme a Linda Suriano che è anche il Direttore Artistico del concorso, arricchito dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, e dalla voce armoniosa del giovane Francesco Ferraro appassionato di canto sin da bambino.

L’evento a Corigliano-Rossano (il comune più esteso della Calabria) si è svolto sotto le stelle nel suggestivo Castello Ducale, colmo di fascino e storia risalente all’XI secolo edificato dai Normanni, definito come uno “fra i castelli più belli e meglio conservati esistenti nell’Italia meridionale”. Oggi un monumento nazionale e museo storico artistico culturale.

“Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano per averci voluto fortemente, in particolare all’assessore Costantino Argentino, grazie all’associazione White Castle nelle figure di Anna e Agata che ci hanno accolto a braccia aperte. La grande macchina di Miss Italia non si ferma certo qui ed è pronta a proseguire il concorso in giro per le bellezze della nostra Calabria.” Commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, agenzia esclusivista per il concorso di Miss Italia in Calabria. Appuntamento alla prossima selezione che avverrà mercoledì 20 luglio 2022 alle ore 21:30, quando verrà assegnata la fascia di “Miss La Pecora Nera Beach” in località Colongi, Amantea (CS).