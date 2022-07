La Banda Giovanile di Melicucco in concerto in piazza 1° Maggio

17 Luglio 2022 19:00

La Banda Giovanile di Melicucco diretta dai maestri Alessio Giordano e Michele Napoli in concerto in piazza 1° Maggio a Melicucco

Martedì 19 luglio presso la Piazza 1° Maggio con inizio alle ore 22,00 grande concerto della Banda Giovanile di Melicucco diretta dai maestri Alessio Giordano e Michele Napoli. La manifestazione, organizzata congiuntamente da AMA Calabria e dall’Associazione Musicale Melicucco, rientra nell’ambito dell’evento Calabria Evolutions risultato vincitore di un progetto speciale del Ministero della Cultura dedicato alla celebrazione dell’anniversario dei 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. L’iniziativa si realizza anche con il sostegno della Regione Calabria programma Calabria Straordinaria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e del gruppo Buffet & Crampon. La Banda Giovanile di Melicucco, nata il 18 Luglio del 2013, è formata da circa 50 giovanissimi musicisti in età compresa tra i 7 e i 16 anni, iscritti al laboratorio musicale della locale associazione di musica. È diretta dai M° Alessio Giordano e Michele Napoli, entrambi Laureati in Direzione e Strumentazione per Banda presso il Conservatorio di Cosenza. Oltre a svolgere un’intensa attività didattica e concertistica, nel 2014 partecipa al Concorso Nazionale per Bande ed Orchestre di Fiati A.M.A. Calabria a Lamezia Terme nella Categoria “Giovanile B”, conseguendo un brillante 2° Premio. Sempre nello stesso anno, a Maggio, partecipa alla I Edizione del Concorso per orchestre di Fiati “Suoni in Costa Viola” svoltosi a Scilla, ottenendo un ottimo risultato.

In occasione del suo I Anniversario, il 18 Luglio 2014, la Junior Band viene diretta dai Maestri: Andrè Waignein e Lorenzo Pusceddu, ospiti della serata. A Marzo 2015 partecipa al Concorso Nazionale per Bande ed Orchestre di Fiati A.M.A. Calabria/Suoni in Aspromonte a Lamezia Terme, classificandosi al Primo posto su 3 gruppi partecipanti nella Categoria “Giovanile B”. In occasione del suo II Anniversario, il 19 Luglio 2015, la Junior Band viene diretta dal Maestro Stefano Gatta, ospite della serata. Nel Marzo 2016 in occasione del 23esimo Concorso Nazionale Bandistico “A.M.A. Calabria” La formazione giovanile melicucchese ha partecipato alla Categoria Giovanile Senior conquistando il primo posto con 93/100 punti assegnati dall’autorevole giuria presieduta dal M° Franco Cesarini e composta dai Maestri Andrea Loss, Riccardo Zandonai, Alessandro Maglia, Alfio Zito e Francescantonio Pollice. Il 26 Marzo del 2017 partecipa al 24esimo Concorso Nazionale Bandistico “A.M.A. Calabria” nella categoria B, aggiudicandosi il Primo posto con punti 96/100 assegnati dalla giuria internazionale composta dei Maestri Antoine Langagne, Giovanni Bruni, Sandro Satanassi, Francescantonio Pollice. L’ultima affermazione di grande importanza, la giovane orchestra l’ha ottenuta nel marzo di quest’anno, il 1° Posto – 1° Classificato, con il punteggio di 91/100, nel prestigioso concorso internazionale “Il Flicorno d’Oro” di Riva del Garda.

Assai ricco e interessante il programma che presentano i due giovani direttori e che comprende di Carl Wittrock Admiral Spirit, di Michele Grassani Faber suite, di Federico Agnello Frost Rhapsody, di Richard Wagner Il Coro dei pellegrini dal ”Tannhauser” (arr. Michele Napoli), di Petr Ilic Cajkovskij 1812 Ouverture (arr. Mark Williams), di Sean O’Loughlin Achilles’ wrath, di Michael Sweeney Black Forest Overture, di Robert Buckley Procession of the sorcerers