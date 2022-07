L.elettorale: Napoli (Azione) a Franceschini, ‘proporzionale è safety car politica’

3 Luglio 2022 15:28

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Il proporzionale è il “safety car in Formula 1, l’auto che entra quando un incidente coinvolge una o più macchine e la gara si trasforma in un auto scontro. Ogni partito si presenta con il proprio programma al giudizio degli elettori e si riserva, dopo il voto, di formare maggioranze con quei partiti i cui programmi si avvicinano al proprio. L’Italia ha funzionato così per quasi mezzo secolo e ha raggiunto traguardi sociali ed economici di assoluto rilievo”. Così Osvaldo Napoli, di ‘Azione’.

“è impensabile che non si possa tornare al proporzionale solo perché in questo modo viene messa in discussione la candidatura di Meloni a palazzo Chigi”, conclude.