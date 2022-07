Mondiali Pallanuoto, Settebello da sogno! L’Italia batte la Grecia e raggiunge la finale

1 Luglio 2022 18:24

L’Italia è in finale dei Mondiali di Pallanuoto: il Settebello batte 11-10 la Grecia. Gli azzurri si giocheranno il trofeo contro la vincente di Spagna-Croazia

Tempo di esami di Maturità, ma per il Settebello la prova di greco non fa paura. Gli azzurri della pallanuoto raggiungono la finale dei Mondiali con una prestazione sontuosa battendo 11-10 la Grecia. Una semifinale scoppiettante (4-2 / 2-3 / 1-1 / 4-4 i parziali) quella giocata dall’Italia di coach Campagna che tornano in finale ai Mondiali per la 7ª volta nella loro storia. Tre le reti di Dolce, trascinatore del Settebello, risponde con altrettante marcature dall’altro lato Vlachopoulos. Il gol decisivo porta la firma di Di Fulvio. Domenica sera, alle ore 20:00, l’Italia si giocherà il successo finale contro la vincente di Spagna-Croazia: nella bacheca italiana ci sono già 4 titoli iridati, ma c’è spazio anche per un quinto.