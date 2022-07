L’Italia femminile di Volley vince la Nations League: Paola Egonu trascina le azzurre nel 3-0 sul Brasile

17 Luglio 2022 19:34

L’Italia femminile di Volley vince, per la prima volta, la Nations League: le azzurre stendono il Brasile 3-0 in finale

Il volley femminile si colora ancora una volta di azzurro. Dopo il successo negli Europei di categoria, le ragazze allenate dal CT Davide Mazzanti vincono anche la prima Nations League della storia della pallavolo femminile tricolore. L’Italia si impone nella finale del torneo superando il Brasile per 3-0 con i punteggi di 25-23 / 25-22 / 25-22. On fire la solita Paola Egonu che marchia a fuoco il suo nome sul titolo di MVP della competizione con 21 punti segnati. Grande prova anche per Caterina Bosetti, premiata come miglior schiacciatrice del torneo, autrice di 11 punti con il 60% in attacco.