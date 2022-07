Isole Eolie, ordinanza limita la movida: “vietata musica assordante”

2 Luglio 2022 10:41

Per la movida alle Isole Eolie il neo eletto sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha scelto di puntare sulla tranquillità e ai rumori meno eccessi. “L’obiettivo – spiega nell’ordinanza – è far divertire per alcune ore, ma tutelare anche la quiete notturna”. E così per luglio fino a settembre, già è scattata l’ordinanza che nei bar e nei pub per l’intrattenimento musicale dalle 20 all’una, si potranno utilizzare impianti con potenza nei limiti della tollerabilità stabiliti dalle norme vigenti non superiori ai 35-40 watt. Inoltre, vietati karaoke, batteria, grancassa, timpani, piatti e campane.

Nelle spiagge e nei lidi balneari gli intrattenimenti musicali, invece, potranno effettuarsi dalle 17 alle 21. Sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza con multe da 516 euro a 5 mila 164, se la musica è più forte rispetto al consentito da 1.032 a 10 mila e 320 euro. Per i recidivi vi sarà la revoca dell’autorizzazione amministrativa e revoca dell’autorizzazione per attività musicale.