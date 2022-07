Inzaghi-Reggina, un tifoso del Milan: “mio padre era di Reggio, città che amo e sottovalutata. Felice per Pippo, va in una tifoseria caldissima”

14 Luglio 2022 21:05

Capita che c’è il tifoso del Milan, nato a Milano e milanista a tutti gli effetti, che ha il padre di Reggio Calabria e che dunque simpatizza Reggina o che comunque tifa per la squadra amaranto come seconda squadra. Tra di loro c’è uno degli admin di “Il Casciavait”, nota pagina Facebook sul Milan e sul tifoso rossonero, che ha scritto un toccante post dopo aver saputo dell’arrivo di Inzaghi a Reggio

Un tifoso in più, ma probabilmente non l’unico. Non c’è solo il reggino con la maglia del Milan che accoglie Inzaghi all’Aeroporto, ma anche il tifoso del Milan che da oggi simpatizzerà un po’ di più per gli amaranto. Motivo? Pippo Inzaghi, sempre lui. Ma c’è di più, c’è anche un incastro di culture, storia, geografia, origini, migrazioni. Sono tanti, si sa, i meridionali, ancor di più calabresi e ancor di più reggini, che negli anni del boom (ma è purtroppo un fenomeno anche attuale) si sono trasferiti nella più ricca Milano. Ed è per questo che la città meneghina pullula di calabresi.

E così capita anche che c’è il tifoso del Milan, nato a Milano e milanista a tutti gli effetti, che ha il padre di Reggio Calabria e che dunque simpatizza Reggina o che comunque tifa per la squadra amaranto come seconda squadra. Tra di loro c’è uno degli admin di “Il Casciavait”, nota pagina Facebook sul Milan e sul tifoso rossonero, che ha scritto un toccante post dopo aver saputo dell’arrivo di Inzaghi a Reggio. “Questo è un post molto personale”, esordisce. “Mio padre era di Reggio Calabria, la Reggina è la mia seconda squadra del cuore, per affetto, perché ho parenti che sono abbonati da anni. Perché amo quella terra. È notizia di queste ore che Pippo Inzaghi, il nostro Pippo sarà il nuovo allenatore della Reggina, potete immaginare cosa significhi per me questa cosa. Uno dei miei idoli rossoneri, l’uomo dei sogni di coppa sarà l’allenatore della “mia squadra”, sapere che ci sarà un cuore rossonero a Reggio mi emoziona. Come non essere felice?”.

Non nasconde l’emozione e la felicità, il tifoso rossonero, che esalta anche la città di Reggio Calabria e la tifoseria amaranto, che già qualche ora fa ha dato dimostrazione di cosa è capace di fare: “Troverà – scrive ancora – una tifoseria caldissima in una città troppe volte sotto sottovalutata, ed in più paesaggi unici con un mare da sogno. Buon lavoro Pippo mio e Forza Reggina, da oggi un pochino più rossonera”.