Inzaghi alla Reggina, il fratello Simone: “sembrava strano”. E “svela” gli obiettivi

12 Luglio 2022 21:59

Anche l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, commenta la notizia relativa al fratello nuovo allenatore della Reggina

Non poteva non avere risalto nazionale la notizia di Filippo Inzaghi nuovo allenatore della Reggina. Dalla trattativa condotta da qualche giorno, anche successivamente alla rottura con Stellone, fino al “sì” di oggi, nel tardo pomeriggio. Prima l’annuncio di Saladini, poi quello del club, in attesa della conferenza di presentazione (venerdì alle 15). E a commentare la news ci pensa anche il fratello, l’allenatore dell’Inter Simone: “sappiamo il suo percorso in B, mi sembrava strano“, ha detto in un’intervista a “fcinter1908.it”.

E per quanto concerne la firma e gli obiettivi: “ha firmato con la Reggina, non sarà semplice, dovrà mantenere la categoria e poi aspireranno a palcoscenici superiori“, le parole del tecnico nerazzurro in merito ai possibili obiettivi futuri.