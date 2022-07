Pippo, la Via Marina ti aspetta! Quando Inzaghi disse: “sempre un piacere tornare a Reggio, ho passeggiato sul Lungomare”

12 Luglio 2022 20:40

“Mi fa sempre piacere tornare a Reggio Calabria, oggi ho fatto una passeggiata sul Lungomare e ho trovato grande calore, anche i ragazzini mi hanno chiesto foto”. Così diceva, solo qualche mese fa, Pippo Inzaghi, che è diventato adesso il nuovo allenatore della Reggina

“Pippo, ora quante passeggiate vuoi!”. Si può accogliere così, con entusiasmo già lampante a Reggio Calabria, l’arrivo di Filippo Inzaghi in riva allo Stretto: è, infatti, il nuovo allenatore della Reggina. L’ex bomber di Juventus e Milan si è legato agli amaranto per tre anni e verrà presentato alla stampa venerdì. Un colpo top per la categoria, dall’alto dei risultati conquistati in Serie B negli ultimi anni, nonché la presenza in città di colui che è stato uno degli attaccanti più forti e prolifici del panorama italiano di tutti i tempi.

Che, ora, si potrà permettere di passeggiare sul Lungomare di Reggio per tutte le volte che vorrà. Più di una volta, infatti, il neo allenatore amaranto ha fatto intendere quanto apprezzasse il calore del centro cittadino reggino, sin da quando veniva da calciatore (e segnava, ma questa è un’altra storia) ma l’ultima volta anche a gennaio, in occasione della vittoria del suo Brescia al Granillo. In conferenza, al termine della gara, affermò: “mi fa sempre piacere tornare a Reggio Calabria, oggi ho fatto una passeggiata sul Lungomare e ho trovato grande calore, anche i ragazzini mi hanno chiesto foto. Questo affetto credo che sia bello, fa piacere. Mi ricordo di una tripletta qui (Reggina-Milan 1-4 nel 2005-2006, ndr) ma in questo stadio ho anche perso”. E allora, mister, benvenuto, anzi bentornato! Nella speranza che possa passeggiare in Via Marina il più a lungo possibile…