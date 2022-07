Inzaghi alla Reggina, Massimo Mauro: “Pippo ha fatto bene a venire in Calabria”

13 Luglio 2022 16:36

Il catanzarese Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, ha commentato l’arrivo di Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina

Lui la Calabria la conosce bene, perché c’è nato e cresciuto, da uomo e da calciatore. Poi la sua carriera lo ha portato altrove, tra Udine, Torino (sponda Juve) e Napoli, ma Massimo Mauro alla sua Regione c’è rimasto legato, soprattutto alla sua città, Catanzaro. E l’ex commentatore Sky ha parlato dell’arrivo di Filippo Inzaghi a Reggio Calabria.

“La Reggina – ha detto a “Tutti Convocati”, trasmissione di Radio 24 condotta da Carlo Genta e Pierluigi Pardo – ha un presidente nuovo che prima aveva preso il Lamezia Terme, poi l’ha lasciato (in realtà non è così, perché del Lamezia è ancora Presidente, ndr) e ha comprato la Reggina. Pippo Inzaghi ha fatto bene a venire in Calabria, gli auguro tutte le fortune di questo mondo”.