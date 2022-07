Inzaghi alla Reggina, Caressa: “molto colpito. Pippo, hai una grossa responsabilità”

13 Luglio 2022 13:31

Le parole del noto giornalista Sky Fabio Caressa in merito all’arrivo di mister Pippo Inzaghi alla Reggina

Pippo Inzaghi alla Reggina non è solo un annuncio, un comunicato, un contratto triennale. E’ altro, molto altro. E’ una piazza che si infiamma di nuovo, è un entusiasmo ritrovato dopo qualche settimana di incertezza e confusione, è uno degli attaccanti italiani più forti di sempre a Reggio Calabria (seppur ora in panchina), è un tecnico top per la categoria, è un’immagine che la Reggio sportiva ritrova a livello nazionale e non solo dopo i colpacci Denis e Menez.

Di Superpippo in amaranto ha scritto, ovviamente, chiunque. Da Sky a Gazzetta passando anche per i giornali esteri. E di lui ha parlato anche uno che spesso lo ha nominato, pronunciandolo ad alta voce dopo un suo gol: Fabio Caressa. “Caro Pippo Inzaghi, hai una grossa responsabilità – ha detto il noto giornalista Sky in un video che circola sui social – Molto colpito dal fatto che tu sia il nuovo allenatore della Reggina. Però adesso bisognare portare i risultati“, ha detto scherzando. “E’ un grande campionato di Serie B, quindi bentornato Pippo Inzaghi”, ha aggiunto.