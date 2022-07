Dal Mondiale 2006 all’Arechi: Inzaghi si saluta con Barone e la FOTO fa esplodere l’ironia social

31 Luglio 2022 10:34

I canali ufficiali della Reggina immortalano il momento: “16 anni dopo… Chi sta aspettando un passaggio che ancora non è arrivato? E perché proprio Simone Barone?”

Un incontro particolare è avvenuto ieri sul prato verde dello stadio Arechi di Salerno, dove è stato disputato il 1° Trofeo Angelo Iervolino. Il mister Filippo Inzaghi si è salutato con l’ex compagno di Nazionale e Campione del Mondo nel 2006 Simone Barone, adesso membro dello staff tecnico di Davide Nicola. Insieme a loro anche Michelangelo Rampulla, ex estremo difensore della Juventus, originario di Patti, ed attualmente preparatore dei portieri in casa Salernitana. La foto è stata pubblicata tramite i canali social della Reggina ma, oltre il sentimento amarcord dello scatto, a scatenarsi è stata anche l’ironia del web. “16 anni dopo… Chi sta aspettando un passaggio che ancora non è arrivato? E perché proprio Simone Barone?”, si legge nella didascalia del club amaranto.

Il riferimento va ovviamente alla gara del Mondiale 2006 Italia-Repubblica Ceca quando Pippo Inzaghi, da attaccante vero, dribblò il portiere anzichè passare la palla al compagno e segnare facilmente a porta vuota. Un’immagine ancora impressa nella mente di tutti gli italiani nonostante siano passati da quell’episodio oltre 16 anni.