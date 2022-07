Due incidenti stradali sulla Messina-Palermo: un morto e autostrada bloccata | INFO e DETTAGLI

18 Luglio 2022 10:14

Due incidenti sull’autostrada A20 Messina-Palermo a causa dei quali si è dovuto disporre d’urgenza la chiusura del tratto stradale tra Cefalù e Castelbuono, in entrambe le direzioni

nelle prime ore di stamattina si sono verificati due incidenti sull’autostrada A20 Messina-Palermo a causa dei quali si è dovuto disporre d’urgenza la chiusura del tratto stradale tra Cefalù e Castelbuono, in entrambe le direzioni. Il primo dei due si è verificato alle 07.20 circa in direzione Messina, all’interno della galleria Carbonara (km. 161): un furgone Iveco, che trasportava animali suini, ha preso fuoco autonomamente, causando il blocco stradale.

Il secondo si è verificato poco dopo non molto distante dal precedente, ma nella carreggiata in direzione opposta, coinvolgendo una vettura e un mezzo pesante e causando (dalle prime ricostruzioni) anche una morte. Dunque al momento chi viaggia in direzione Palermo deve osservare l’uscita obbligatoria a Castelbuono e chi viaggia i direzione Messina l’uscita obbligatoria a Cefalù.

Ripristinata la circolazione autostradale in direzione Messina

“E’ stata ripristinata la circolazione autostradale in direzione Messina. Purtroppo rimane ancora interrotta la carreggiata direzione Palermo, a causa del grave incidente che purtroppo ha fatto registrare una vittima”. E’ quanto afferma Daniele Tumminello, sindaco di Cefalù.