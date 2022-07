Drammatico incidente stradale a Trebisacce, autoarticolato vola dal viadotto: un morto

17 Luglio 2022 10:38

Trebisacce: l’incidente è stato autonomo e purtroppo ha avuto esito mortale

Un drammatico incidente stradale si è verificato poche ore fa sulla SS106 Taranto – Reggio Calabria, nel comune di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Il sinistro sembra sia stato autonomo: un autoarticolato, per cause in corso d”accertamento da parte dei carabinieri di Cassano Ionio, è uscito fuori strada volando via dal viadotto e l’autista, un 60enne di cui però ancora non sono note le generalità, sarebbe deceduto sul colpo. Il corpo dell’uomo e’ rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio di un’Autogru per tirare su l’autoarticolato, i soccorritori del 118 e i Carabinieri. Il traffico al momento avviene su un’unica corsia.