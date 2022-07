Incidente per Marco Travaglio: “è finito sui tavolini del ristorante, poi si è allontanato”. La smentita del giornalista

31 Luglio 2022 13:22

Le ricostruzioni date dai giornali “sono totalmente false”, è il commento di Travaglio

Un inconveniente che poteva finire male. Il giornalista Marco Travaglio è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua auto a Roma, in zona Trastevere. Secondo quanto si apprende dai quotidiani locali, il suo mezzo si è scontrato con un’altra vettura ed è finito su un marciapiede, andando a sbattere contro i tavolini di un ristorante. “Grazie di cuore a chi mi ha scritto dopo l’incidente di ieri. Io sto bene, la macchina un po’ meno. Ma l’importante è che nessuno si sia fatto male”, commenta Travaglio.

Il direttore del Fatto Quotidiano commenta poi le ricostruzioni uscite su siti e giornali, dai quali si è appreso che si sarebbe allontanato dopo l’urto: “sono totalmente false. Non sono finito sui tavolini di un ristorante, né su un marciapiede (in quella strada non ne esiste uno) e non mi sono allontanato dopo l’urto, anzi sono rimasto sul posto per due ore e mezza sino al termine dei rilievi dei vigili urbani”.