31 Luglio 2022 22:42

Tragico incidente in Calabria nell’ultimo giorno di Luglio: va a sbattere contro un muro con la moto, muore 29enne a Serra San Bruno

Tragedia in Calabria nell’ultimo giorno di Luglio: nel pomeriggio una moto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muro a Serra San Bruno, provocando la morte di un giovane di 29 anni. Immediati i soccorsi allertati dai presenti. Sul posto anche l’elisoccorso che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Serra San Bruno.