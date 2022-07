Inchiesta Planning, Ciccio Cozza: “estraneo a ogni reato contestato”

27 Luglio 2022 22:51

Inchiesta Planning, le parole dell’ex capitano della Reggina Ciccio Cozza

“Mi ritengo, in coscienza, estraneo a ogni reato che mi è stato contestato. Sono e resto sereno, perché ho sempre improntato il mio vissuto nel segno dell’onestà e della legalità. Per quanto riguarda il procedimento giudiziario, che mi è stato notificato nella giornata di ieri, posso solo dire che ciò non intacca la mia fiducia nella magistratura alla quale chiedo solo di fare al più presto chiarezza sulla mia posizione sia nell’interesse della giustizia che della mia onorabilità”. Lo afferma Ciccio Cozza, storico capitano della Reggina Calcio negli anni della Serie A, tramite un comunicato ufficiale inviato alla stampa dai suoi legali dopo l’inchiesta Planning che lo vede tra gli indagati a piede libero.