Immenso incendio nei pressi dell’A18 Catania-Messina, fumo alto decine di metri: avvertite esplosioni in un deposito di San Gregorio

31 Luglio 2022 17:45

Oltre 4km di code nei pressi della barriera stradale di Catania, in località San Gregorio

Un incendio di grandi dimensioni si è verificato nel pomeriggio all’altezza del casello stradale di San Gregorio, in provincia di Catania, sulla A18. La nube di fumo si è alzata altissima sopra quello che dovrebbe essere un deposito di automezzi. Sono diversi i mezzi dei vigili del Fuoco all’azione per spegnere le fiamme, che hanno provocato diverse esplosioni. L’Autostrada Catania-Messina è rimasta bloccata completamente per diverse ore, anche l’aggiornamento delle 16.41 fa segnare 4km di code.

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato un tale incendio, né quanti siamo i mezzi coinvolti o i danni provocati ai fabbricati. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, solo alla fine si potrà fare la conta dei danni.