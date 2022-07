Incendio stabilimento Caffe Guglielmo, Occhiuto: “accertare responsabilità”

28 Luglio 2022 15:34

La Giunta Regionale ha scritto una nota per dimostrare vicinanza all’azienda

“La Giunta regionale è vicina all’azienda Guglielmo Caffè, che stanotte ha subito un incendio negli stabilimenti di Copanello. Solidarietà e un grande incoraggiamento a un marchio calabrese conosciuto in tutto il mondo. Siano accertate al più presto eventuali responsabilità”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in merito all’incendio che ha colpito la nota torrefazione situata in provincia di Catanzaro. I Carabinieri sono al lavoro per stabilire le cause che hanno portato all’incendio, al momento non si può escludere l’ipotesi di un’origine dolosa.