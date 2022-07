Grosso incendio a Badolato: morto un uomo nel tentativo di salvare il pollaio

17 Luglio 2022 17:30

Tragedia in Calabria in questa domenica di metà luglio: morto un uomo nel tentativo di salvare il proprio pollaio da un incendio

Tragedia in Calabria in questa domenica di metà luglio dopo l’incidente mortale avvenuto a Trebisacce: in tarda mattinata un anziano, nel comune di Badolato, è morto nel tentativo di salvare il proprio pollaio da un furioso incendio. All’arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere dell’uomo che probabilmente nel tentativo di salvare la proprietà ha perso la vita.

Sono in corso gli accertamenti per capire l’origine delle fiamme. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.