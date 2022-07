15 Luglio 2022 17:39

Rosarno: l’incendio è proprio a ridosso dell’A2 e questo sta creando qualche disagio alla viabilità

Un incendio di sterpaglie sta creando qualche disagio in questi minuti sull’A2 Salerno-Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, in direzione Nord. La colonna di fumo è ben visibile anche da lontano e sta offuscando un pò la viabilità in autostrada essendo il rogo proprio a ridosso della carreggiata.