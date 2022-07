Incendi in Calabria: arrivano i rinforzi dall’Emilia Romagna

7 Luglio 2022 12:45

Due squadre di volontari della V.A.B. Ravenna sono già in partenza verso Cosenza

La V.A.B. Ravenna, Organizzazione di Volontariato non a scopo di Lucro specializzata nell’attività Prevenzione e Repressioni Incendi Boschivi, quest’anno invierà i propri volontari nella Regione Calabria per contribuire alla lotta Attiva contro i roghi. “Sono pronte già due squadre in partenza per Cosenza – si legge nel comunicato stampa – , Sotto la Direzione della V.A.B. Emilia Romagna che si andranno ad affiancare e collaborare con altre squadre provenienti da altre Regione dell’Italia sotto la Direzione della V.A.B. Italia attivati direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile in quanto Associazione Nazionale”.

L’Organizzazione di Volontariato conclude con una nota di disappunto: “potevamo contribuire con il nostro supporto anche in Sicilia ma non si sono create le condizioni per poter partecipare. Il nostro modesto contributo sarà come sempre utile al territorio”.