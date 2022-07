Inaugurata la sede provinciale Italexit Reggio Calabria

4 Luglio 2022 11:25

Tagliato il nastro inaugurale della nuova sede di Italexit Reggio Calabria

Coordinatore Regionale Italexit con Paragone – Calabria, Massimo Cristiano, ha tagliato il nastro inaugurale della nuova sede di Italexit Reggio Calabria avente duplice funzione, ovvero sede provinciale per tutta l’area metropolitana, nonché 1° Circolo Italexit del Comune di Reggio Calabria, coordinato da Pietro Marcianò.

Il Coordinatore Provinciale, Ernesto Marziale, ha esordito ringraziando principalmente Gianluigi Paragone per l’opportunità che sta dando a tutti gli italiani di buona volontà nel costituire sedi Italexit su tutto il territorio nazionale.

Unitamente al Coordinatore Regionale Massimo Cristiano, hanno partecipato all’evento: Giuseppe Antonio Germanò, Resp. Organizzativo Provincia RC; Claudio Romeo, Resp. Organizz. Sezione RC; Francesca Tripodi, Dip. Comunicazione Calabria; Romina Tripodi, Segr. Amministrativo RC; Mimmo Greco, Dip. Sanità Calabria; Carmelo Iannelli, Coord. Sezione di Palmi; Omero Marrapodi, Coord. Sezione di Locri; Ambrogio Pancanno, Ref. S. Eufemia D’ Aspromonte; Nicola Rotundo dip.Ambiente, Antonino Amoddeo, Docente Università di Reggio Calabria.

La Sede Italexit, ubicata in Via Plebiscito 6, “sarà aperta al pubblico tutti i giorni” – hanno dichiarato il Coordinatore Provinciale Ernesto Marziale e il Coordinatore Cittadino Pietro Marcianò – “dando la possibilità a chiunque di poter fare parte attiva del Partito, oppure di presentare istanze o chiedere informazioni e chiarimenti su problematiche sociali in genere”.

Massimo Cristiano ha concluso rimarcando “la linea politica del partito“, ringraziando tutti coloro che “hanno reso possibile questo momento, sinonimo di crescita, sacrificio, passione, militanza, difesa del territorio. La sede provinciale di Italexit con Paragone – Reggio Calabria, sarà un punto riferimento essenziale per la difesa sul territorio dei diritti costituzionalmente garantiti”.