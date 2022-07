Il Rotary Club Reggio Calabria ricorda Eusebio Pulitanò Arcudi

19 Luglio 2022 20:42

Il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria dott. Giuseppe FOTI, nel corso di una partecipata manifestazione ha consegnato la Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana istituita nel 1947 in onore del fondatore Rotary Paul Harris, che il Club ha ritenuto di assegnare a personalità che si sono distinte nel campo professionale, sociale, umanitario, rotariano. In particolare al notaio dott. Stefano Poeta, per le qualità professionali espresse durante la sua attività svolta “al di sopra di ogni interesse personale” ed in segno di apprezzamento per il concreto e rilevante contributo nel promuovere l’amicizia e l’affiatamento tra i Soci nel corso del suo prestigioso anno di presidenza del Club, riconoscendo nel contempo anche la sua prestigiosa attività di Notaio proiettata in ambio nazionale. Al prof. Michele Di Raco, già docente e preside del Liceo Artistico “Mattia Preti” di Reggio Calabria, socio attivo del Club, celebre scultore di opere bronzee ed autorevole ceramista, per la creazioni di numerose medaglie e per aver firmato oltre 160 opere di grande prestigio, ma ancora per essere l’autore del monumento “Parallelo38” eretto a Bocale di Reggio C. (1987), il monumento commemorativo di San Paolo posto sul Lungomare Reggio Cal. (2001), la stele celebrativa del centenario del Rotary International, Reggio Cal. (2005)ed l’opera monumentale completa di statua bronzea di San Paolo, in corso di completamento sulla Collina di Pentimele (2009).

Il presidente Foti ha quindi consegnato alla dott.ssa Giulia PULITANO’ ARCUDI ed al fratello dott. Eusebio PULITANO’ ARCUDI, intervenuti in rappresentanza della famiglia la Paul Harris Fellow alla memoria del compianto prof. Eusebio PULITANO’ ARCUDI, per la pregevole opera che egli ha svolto nella nostra città in ambito sanitario con la fondazione e la gestione del Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio. Nella motivazione si legge che il prof, dopo aver completato gli studi universitari si è specializzato in medicina interna e cardiologia e dopo aver conseguito la libera docenza, anziché proseguire la brillante carriera universitaria che lo avrebbe certamente portato molto in alto, ha preferito ritornare nella sua città natale, dove supportato dal fratello Giovanni nel 1959 ha acquistato un edificio in via Cardinale Portanova ed ha fondato il Policlinico Madonna della Consolazione, che ha sempre offerto grandi prestazioni sanitarie alla città costituendo non un’alternativa ma un valido supporto al vicino Ospedale cittadino. E’ stato anche ricordato che il Policlinico ha dato ospitalità e lavoro a centinaia di giovani medici alle prime armi ma anche ad illustri professionisti, i quali si sono distinti in campo nazionale nelle loro varie specializzazioni, e molti degli odierni medici della nostra città possono affermare con orgoglio di aver iniziato la loro esperienza professionale all’interno del Policlinico, seguendo con disciplina e grande attenzione il prof. PULITANO’ durante le accurate visite ai pazienti, ascoltando in religioso silenzio e notevole interesse ogni sua parola di cui prendevano nota, per poi passare alla sala operatoria dove il prof. DE MAIO, reggino di nascita ma con formazione professionale e specializzazione tedesca, aveva creato una brillante scuola di chirurgia, i cui discepoli hanno proseguito in città l’opera del maestro con eccellenti risultati.

Reggio Calabria deve molto al lavoro ed all’impegno personale del prof. PULITANO’, perché ha voluto porre a servizio della collettività una struttura sanitaria di prim’ordine, dotata oggi di due sale operatorie. di adeguate attrezzature costantemente aggiornate ed in grado di ospitare varie specializzazioni della medicina moderna, iniziate con Chirurgia, Ostetricia e Cardiologia e successivamente integrate con Lungo degenza, Chirurgia pediatrica, Cardiologia riabilitativa, Neurologia, Pneumatologia, Medicina, Oculistica ed Otorinolaringotraia

Nel corso della manifestazione sono state resi noti anche i nomi dei vincitori del “Premio Tesi di Laurea” bandito dal Rotary Club Reggio Calabria con la consegna di una borsa di studio ed i complimenti di tutti i presenti. Sono stati premiati la dott.ssa Vanessa Immacolata Marrara, laureata in Giurisprudenza all’Università Mediterranea di Reggio Calabria con la tesi in Diritto Commerciale ed Economia Industriale. “La pubblicità che offende”, la dott.ssa Stefania Zimbalatti, laureata in ingegneria civile con la tesi: ”Valutazione operative delle perdite attese nel caso della sequenza sismica emiliana del 1912”; la dott.ssa Altea Pedullà laureata in ingegneria civile con la tesi “Valorizzazione energetica degli scarti della bioraffinazione del pesce azzurro”; il dott. Orlando Votano, laureato in Economia, con la tesi “Machine Learning & processi decisionali: nuovi modelli verso l’A.I.”, la dott.ssa Virginia Melidona laureata in Giurisprudenza con la tesi: “La salute da diritto assoluto a bene comune nel pensiero giuridico contemporaneo. Dalla commissione Rodotà alla legislazione d’emergenza”. A ciascuno dei premiati il Presidente Foti ha rivolto le felicitazioni di tutto il Club Rotary Reggio Calabria e gli auguri per una brillante carriera.