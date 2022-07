15 Luglio 2022 14:26

Il Museo della Lingua Greco-Calabra di Bova omaggia Edward Lear con performance, presentazioni di libri, una mostra in braille

Nel programma culturale organizzato dal Museo della Lingua Greco Calabra “Gerhard Rohlfs” di Bova per celebrare i viaggiatori del Gran Tour non potevano mancare gli incontri dedicati a Edward Lear, scrittore ed illustratore inglese che nel 1847 percorse la Calabria, lungo un viaggio a piedi immortalato poco dopo in un delizioso resoconto dal titolo Journals of a landscape painter in Southern Calabria. Durante il viaggio Lear visitò gran parte dei paesi dell’Aspromonte meridionale, lasciandoci interessanti descrizioni sul paesaggio, gli usi e i costumi delle comunità grecaniche del tempo, sapientemente illustrati dallo stesso scrittore in una serie di disegni che integrano in modo autentico la narrazione testuale del suo scritto. Un vero e proprio reportage giornalistico, quello di Lear, interrotto dalle prime avvisaglie dei moti rivoluzionari del 1848, che lo costrinsero a lasciare la Calabria, carico però di un preziosissimo bagaglio di testimonianze che oggi, come afferma il direttore del Museo della lingua greco-calabra “G. Rohlfs”, Pasquale Faenza, offrono interessanti spunti di ricerca sul patrimonio culturale della Calabria Greca. Da qui la scelta di dedicare una serie di incontri al viaggiatore inglese, alla sua formazione culturale, ai suoi interessi, al mondo grecanico dell’Ottocento. Si partirà giorno 24 Luglio alle ore 18. 30 con la mostra in braille, Sguardi Nuovi per vecchi sentieri, sulle orme di Edward Lear, 1847, che sarà accompagnata dalle letture di Daniela Scuncia di alcuni limerick dello scrittore inglese, letture che ci porteranno a scoprire aspetti pochi noti di questa interessante figura dell’Inghilterra vittoriana, particolarmente apprezzata per le sue brevi poesie di un’assurdità quasi surrealistica. La mostra allestita presso la Biblioteca Franco Mosino, del Museo “Rohlfs”, nasce dalla collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte al fine di abbattere le barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale presenti nella riserva calabrese ed ampliare la fruizione della struttura museale bovese ai ciechi e agli ipovedenti.

Per l’occasione sono state coinvolte sia l’associazione bagaladese “un villaggio per crescere” sia il centro di Lingua e Cultura Ellenica Ellimomatheia di Reggio Calabria, grazie al quale il Museo “Gerhard Rohlfs”, potenzia l’offerta culturale con nuovi dépliant tradotti in neogreco dalla direttrice del centro, Vasiliki Vourda, sul percorso museale e sulle bellezze del borgo di Bova. Seguirà a partire dal 25 Luglio 2022 il laboratorio teatrale sugli esploratori del Gran Tour, in particolare sul Diario di un viaggio a piedi di Edward Lear; esperienza teatrale diretta da Vincenzo Mercurio che andrà in scena il 28 Luglio 2022 alle ore 19.00 presso il “Giardino delle Parole – O cipo ton Logo” del Museo “Rohlfs”. Infine, venerdì 5 agosto, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Franco Mosino, sarà presentato il volume Per la Calabria Selvaggia di Raffaele Gaetano, pubblicato da Laruffa editore; un testo di fondamentale importanza per la conoscenza del grande paesaggista inglese, grazie alla presenza di 109 disegni inediti della Calabria ottocentesca, ritrovati da Raffaele Gaetano in un fondo della Central Library di Liverpool. La presentazione del volume sarà occasione per mostrare al pubblico questi meravigliosi disegni di Lear, spiegati dallo stesso Raffaele Gaetano, a cui va il merito di aver ricostruito l’iter cronologico di ogni singola veduta, individuato le assonanze con il testo scritto, approfondito le vicende storiche dei soggetti illustrati. L’evento sarà allietato da una degustazione di prodotti della biodiversità agroalimentare locale che lo stesso Edward Lear ha assaggiato nell’Aspromonte alla metà dell’Ottocento, quando, oltre alle bellezze del paesaggio, ha potuto godere dell’ospitalità della Bovesia, la stessa che oggi l’associazione di promozione sociale ISMIA, organizzatrice degli eventi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bova, punta a far rivivere ai fruitori del programma culturale nato dal progetto “Ela ela mu kondà” Come visit us, vieni a trovarci! – Laboratori culturali al Museo della lingua Greco-Calabria G. Rohlfs di Bova/ Cultural workshops at the G. Rohlfs Museum in Bova” finanziato dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria – Sostegno di attività di animazione nei beni culturali – annualità 2020 – Fondi PAC 2007-2013 – scheda di intervento 7 – Pilastro III Nuove operazioni “interventi per la promozione e la produzione culturale”.