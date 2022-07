Il monumento di Biagio Camagna e la memoria storica a Reggio Calabria, le precisazioni del Circolo “L’Agorà”

27 Luglio 2022 16:46

Il monumento di Biagio Camagna e la memoria storica a Reggio Calabria, le riflessioni del Circolo Culturale “L’Agorà”

“Si viene a conoscenza delle celebrazioni che si svolgeranno in Città a riguardo il centenario della morte dell’onorevole Biagio Camagna. Piace ricordare a qualcuno, volutamente “assente” all’epoca dei fatti, che il Circolo Culturale “L’Agorà” – scrive in una nota- si rese promotore di una petizione popolare, denominata “Un posto per Camagna” e che venne sostenuta da un migliaio di cittadini reggini. L’iter burocratico ebbe inizio nel 1998 per poi concludersi, con il ritorno del monumento di Biagio Camagna nella piazza omonima, tra fine luglio e primi di agosto del 2007. Tali doverose precisazioni risultano necessarie per l’amore della verità, evitando così eventuali “paternità” a riguardo idee progettuali et similia. Queste brevi premesse per ricordare prima a noi stessi che agli altri, che tale offerta culturale, indirizzata al ritorno del monumento di Biagio Camagna nella piazza omonima a lui dedicata, è opera di una sola Associazione, il Circolo Culturale “L’Agorà” e non […]da numerose associazioni culturali cittadine […] come erroneamente riportato su qualche pagina istituzionale“, conclude la nota